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o
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o
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o
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انتهاء الجزء الأول بتقدم منتخب لبنان على البحرين ضمن تصفيات كأس آسيا لكرة السلة بنتيجة ٣٩- ٣٣
خبر عاجل
2024-02-26 | 14:50
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انتهاء الجزء الأول بتقدم منتخب لبنان على البحرين ضمن تصفيات كأس آسيا لكرة السلة بنتيجة ٣٩- ٣٣
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تابعوا مباراة المنتخب اللبناني ضد البحرين الليلة الساعة 9:00 مساء عبر شاشة الـ LB2 والموقع الالكتروني
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