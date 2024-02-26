لبنان يحقق ثاني انتصار له في انطلاق تصفيات كأس آسيا بفوز كبير على البحرين بنتيجة 94-63

الطيران الحربي الاسرائيلي يستهدف محيط مدينة بعلبك بالقرب من بلدة عدوس (فيديو)

الطيران الحربي الاسرائيلي يستهدف محيط مدينة بعلبك بالقرب من بلدة عدوس (فيديو)

وفاة الممثل فادي إبراهيم عن عمر يناهز الـ68 عامًا