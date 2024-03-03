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o
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18
o
متن
19
o
كسروان
19
o
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o
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o
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غرفة التحكم المروريّ: على السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على جسر الدورة بسبب تسرب مادة المازوت التي تسبب انزلاقات وصدامات مرورية وعناصر من مفرزة الجديدة في المحلة للمعالجة
خبر عاجل
2024-03-03 | 03:36
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غرفة التحكم المروريّ: على السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على جسر الدورة بسبب تسرب مادة المازوت التي تسبب انزلاقات وصدامات مرورية وعناصر من مفرزة الجديدة في المحلة للمعالجة
خبر عاجل
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