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الجامعة اللبنانية: غدا هو يوم تدريس طبيعي في كل الكليات والمعاهد والفروع

أخبار لبنان
2024-03-03 | 10:16
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الجامعة اللبنانية: غدا هو يوم تدريس طبيعي في كل الكليات والمعاهد والفروع
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الجامعة اللبنانية: غدا هو يوم تدريس طبيعي في كل الكليات والمعاهد والفروع

أعلن المكتب الاعلامي في الجامعة اللبنانية أن يوم غد هو يوم تدريس طبيعي في كل كليات ومعاهد وفروع الجامعة اللبنانية.

وقال المكتب الاعلامي في بيان: "تعقيبا على البيانات الصادرة عن بعض مجموعات من الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية والداعية الى الاضراب العام من جهة والطلب الى وزير التربية إقرار ملف التفرغ بحيث يشمل كل أصحاب الحق من جهة أخرى، وحيث أنه لم يصدر أي بيان عن رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، وحرصا على مصلحة الطلاب وعدم اشاعة ما من شأنه خلق حالة من عدم الاستقرار في كليات وفروع الجامعة، تعلن ادارة الجامعة اللبنانية أن يوم غد هو يوم تدريس طبيعي في كل كليات ومعاهد وفروع الجامعة اللبنانية".

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