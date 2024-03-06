الجميل لـ حوار المرحلة: في بلد طبيعي كان يجب على هوكشتاين أن يلتقي وزير الخارجية لكن الدولة اللبنانية والحكومة تابعتان لحزب الله فمن الطبيعي أن تلتقي الوفود الدبلوماسية الجهة التي تمسك القرار بيدها

التحكم المروري: اصطدام بين مركبتين على اوتوستراد انطلياس باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة

التحكم المروري: اصطدام بين مركبتين على اوتوستراد انطلياس باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة

الشيخ نعيم قاسم للـLBCI: لسنا أقرب الى الحرب الشاملة في لبنان ولكننا مستعدون لها فيما لو حصلت غدا وبنسبة 90% يتبين أنه لن يكون هناك حرب واسعة في لبنان