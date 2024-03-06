الجميل لـ حوار المرحلة: إذا جاء حزب الله اليوم وقال إنه سحب ترشيح فرنجية مستعدون للتوجه إلى المجلس النيابي للنقاش أو الحوار ومشكلتي مع فرنجية هي أنه يسير بمنطق حزب الله

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