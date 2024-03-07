هذا ما كشفه مصدر في "حزب الله" للـLBCI عن اللقاء مع الرئيس ميشال عون

أكد مصدر في حزب الله للـLBCI، ارتياح الحزب ورئيس الجمهورية السابق ميشال عون لنتائج اللقاء الذي وصف بأنه إيجابي جدا وجرى في خلاله التأكيد على تفاهم مار مخايل باعتباره يشكل مناعة للوضع اللبناني.



وأشار المصدر إلى أن موضوع الحرب في الجنوب كان العنوان الأساس للقاء وقد استفسر الرئيس عون عن أمور تتعلق بهذا الموضوع وسمع مباشرة إجابات أبدى ارتياحه لها.



وكشف المصدر أن موضوع رئاسة الجمهورية جرى التطرق له من باب الفصل بينه وبين ما يجري في الجنوب.



يذكر أن لقاء عقد اليوم في الرابية، بين الرئيس السابق ميشال عون ووفد من "حزب الله" ضم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد والنائبين علي عمار وحسن فضل الله.