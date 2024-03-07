تابعوا رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الليلة في "جدل" الساعة 9:10 مساء عبر شاشة الـLBCI

معلومات للـLBCI: اجتماع لسفراء اللجنة الخماسية في السفارة القطرية اليوم لاستكمال الجهود المبذولة بخصوص الاستحقاق الرئاسي وتزامنا مع أجواء العمل على الهدنة في غزة

معلومات للـLBCI: اجتماع لسفراء اللجنة الخماسية في السفارة القطرية اليوم لاستكمال الجهود المبذولة بخصوص الاستحقاق الرئاسي وتزامنا مع أجواء العمل على الهدنة في غزة

الجميل لـ حوار المرحلة: إذا جاء حزب الله اليوم وقال إنه سحب ترشيح فرنجية مستعدون للتوجه إلى المجلس النيابي للنقاش أو الحوار ومشكلتي مع فرنجية هي أنه يسير بمنطق حزب الله