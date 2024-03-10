السعودية وقطر والإمارات تعلن الإثنين أول أيام شهر رمضان

أعلنت السعودية وقطر والإمارات أن الإثنين سيكون أول أيام رمضان.



من جهتها، أعلنت إيران أن الثلاثاء سيكون أول أيام الصوم في البلاد.



وأوردت وكالة الأنباء السعودية "واس" بيانا عن الديوان الملكي جاء فيه: "المحكمة العليا تُقرر أن الاثنين الموافق 11 مارس (آذار) 2024 هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام".



وجاء تأكيد بدء الشهر الإثنين إثر جدل يعود لتعذّر رؤية هلال رمضان في عدد من المراصد في المملكة بسبب "أجواء غائمة وعوالق ترابية"، حسمته المحكمة العليا بتأكيد رؤية الهلال في مرصد جامعة المجمعة الفلكي في الرياض.



بدورها أعلنت الإمارات وقطر أن الإثنين سيكون أول أيام رمضان، وفق ما نقل الإعلام الرسمي في كل من البلدين.