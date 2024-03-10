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مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان: الثلاثاء هو الأول من شهر رمضان

أعلن مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان أن يوم الثلاثاء هو الأول من شهر رمضان المبارك لهذا العام.