تابعوا البث المباشر كل ليلة بعد نشرة الاخبار خلال شهر رمضان عبر الـ LBCI شاركوا واربحوا يوميًا مبلغ الف دولارٍ اميركيّ اضافةً إلى جوائز قيّمة أخرى

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الـLBCI ترافق ياسمينا زيتون في أوّل رحلة لها إلى موريشيوس بعد تتويجها الوصيفة الأولى لملكة جمال العالم… تابعوا تقريرًا خاصًا في النشرة المسائية بعد قليل