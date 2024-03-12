ابو فاعور للـ LBCI: السعودية مستعدة للانفتاح على لبنان بالطريقة السابقة في حال تأمنت ظروف معيّنة في لبنان وبنية حكم موثوقة وهو مطلب محق

نصّ مليار ليرة كاش انربحت في اليوم الأوّل من #اكرم_من_مين مع وسام حنّا! اللّيلة دورك! ناطرينك بعد الأخبار.

نصّ مليار ليرة كاش انربحت في اليوم الأوّل من #اكرم_من_مين مع وسام حنّا! اللّيلة دورك! ناطرينك بعد الأخبار.

ابو فاعور للـ LBCI: السعودية حريصة على لبنان ولديها مرارات محقة بسبب بعض الاطراف التي تعاملت معها ببعض الجحود وفتحت معها معارك في امور لا علاقة لها بها لكن السعودية مهتمة وهناك دور نشط لسفيرها بالخماسية