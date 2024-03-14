معلومات للـLBCI: اللجنة الخماسية تزور رئيس الجمهورية السابق ميشال عون صباح الثلاثاء على أن تزور معراب في اليوم نفسه وأعضاء حزبي الاشتراكيّ والكتائب مساء

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