التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق عام الجمهور الكحالة بسبب تعطل شاحنة في المحلة وتتم المعالجة من قبل دراج من مفرزة سير بعبدا

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