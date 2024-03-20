القيادي في "حماس" أسامة حمدان: رد إسرائيل على مقترح الحركة لوقف إطلاق النار كان سلبيا

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انضموا الينا في اجواء رمضانية لليوم الثاني على التوالي مع وسام حنّا في "أكرم من مين" مباشرة من الفوروم دو بيروت ضمن "ليالي زمان" عبر الـ LBCI من المعرض الذي يفتح ابوابه اعتباراً من ٧:٣٠ مساءً