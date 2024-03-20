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LBCI

القيادي في "حماس" أسامة حمدان: رد إسرائيل على مقترح الحركة لوقف إطلاق النار كان سلبيا

خبر عاجل
2024-03-20 | 10:38
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القيادي في "حماس" أسامة حمدان: رد إسرائيل على مقترح الحركة لوقف إطلاق النار كان سلبيا
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القيادي في "حماس" أسامة حمدان: رد إسرائيل على مقترح الحركة لوقف إطلاق النار كان سلبيا

خبر عاجل

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انضموا الينا في اجواء رمضانية لليوم الثاني على التوالي مع وسام حنّا في "أكرم من مين" مباشرة من الفوروم دو بيروت ضمن "ليالي زمان" عبر الـ LBCI من المعرض الذي يفتح ابوابه اعتباراً من ٧:٣٠ مساءً
أجواء رمضانية يشهدها الفوروم دو بيروت في "ليالي زمان" ووسام حنّا يُطلّ في "أكرم من مين" عبر الـ LBCI مباشرة من المعرض وتذاكر الدخول بخمسة دولارات
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