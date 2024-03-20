اجتماع للقوى المسيحية في بكركي غدا... إليكم التفاصيل

يعقد في بكركي غدا اجتماع للقوى المسيحية وفي مقدمهم القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وسيكون بعيدا من الإعلام.



وأفادت المعلومات بأن اللقاء في بكركي حصل بناء على مبادرة كنسية وهي استكمال لمبادرة المطران انطوان أبي نجم وهي تأتي في إطار محاولة للاتفاق على ورقة سياسية.