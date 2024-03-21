انتهاء الشوط الأول بتقدم منتخب أستراليا على المنتخب اللبناني بنتيجة 1-0 ضمن تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦ في كرة القدم

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