إلى العاملين في القطاع العام والأسلاك العسكرية والمتقاعدين بيان من "المالية" بشأن فروقات المفعول الرجعي

أعلنت وزارة المالية أنها "حولّت فروقات المفعول الرجعي للرواتب والمعاشات عن شهري كانون الأول وكانون الثاني إلى مصرف لبنان استناداً للمرسوم 13020 تاريخ 28/2/2024 لجميع العاملين في القطاع العام والأسلاك العسكرية والمتقاعدين، وبات بإمكانهم سحب تلك الفروقات اعتباراً من صباح غد الجمعة 22 آذار 2024 كل من مصرفه الخاص."