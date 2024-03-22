جهاز الأمن الفدرالي الروسي: بيانات أولية تشير إلى مقتل ٤٠ شخصا وإصابة أكثر من ١٠٠ في الهجوم الإرهابي في موسكو

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك