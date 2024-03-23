هجوم موسكو... حصيلة القتلى ترتفع وتوقيف 11 شخصا

ارتفعت حصيلة قتلى الهجوم على صالة للحفلات الموسيقية في ضاحية موسكو الجمعة والذي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية، إلى 133 على الأقل، وفق ما أعلنت لجنة التحقيق الروسية اليوم.



وقالت اللجنة على تلغرام: "ارتفع عدد قتلى الهجوم الإرهابي على كروكوس سيتي هول إلى 133. عمليات البحث مستمرة".



وسيستغرق البحث عن ضحايا بين أنقاض صالة الحفلات الموسيقية أياما عدة وفق ما أعلن حاكم منطقة موسكو اليوم.



من جهة أخرى، أعلن الكرملين اليوم، توقيف 11 شخصا، بينهم "المهاجمون الأربعة" الذين نفّذوا الهجوم.



وأفاد الكرملين في بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية بأن مدير جهاز الأمن الفدرالي (إف إس بي) أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين "بتوقيف 11 شخصا، بينهم الإرهابيون الأربعة الضالعون مباشرة في الهجوم".



وأكّدت أجهزة الأمن الروسية اليوم، أن المشتبه بهم كانت لديهم "جهات اتصال" في أوكرانيا إلى حيث كانوا يعتزمون الفرار.



وأوردت وكالة "تاس" للأنباء نقلا عن أجهزة الأمن الروسية قولها: "بعد تنفيذ الهجوم الإرهابي، كان المجرمون يعتزمون عبور الحدود الروسية الأوكرانية وكانت لديهم جهات اتصال مناسبة على الجانب الأوكراني".



وقد تبنى تنظيم الدولة الإسلامية الهجوم، فيما نفت أوكرانيا أي ضلوع لها.



وذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن عضو البرلمان والجنرال السابق أندري كارتابولوف اليوم، أنه إذا تبين أن أوكرانيا مسؤولة عن هجوم وقع قرب موسكو أمس فيتعين أن يكون هناك رد واضح في مضمار القتال.