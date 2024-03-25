نكد للـLBCI: كهرباء زحلة وضعت عدّادات للأراضي التي تضم مخيمات اللاجئين السوريين فيتقاضى صاحب الأرض منهم مباشرة المال ويدفع لنا المبالغ كاملة

معلومات للـLBCI: وزارة المال أبلغت وزارة التربية بأنها بصدد تسليمها الكميات المطلوبة من الطوابع من الفئات التي تستلزمها طلبات الإمتحانات الرسمية

معلومات للـLBCI: وزارة المال أبلغت وزارة التربية بأنها بصدد تسليمها الكميات المطلوبة من الطوابع من الفئات التي تستلزمها طلبات الإمتحانات الرسمية

شكراً للخمسة عشر ألف زائر الذين زاروا معرض ليالي زمان في غضون خمسة أيام في الفوروم دو بيروت… نحن بإنتظاركم طيلة شهر رمضان المبارك