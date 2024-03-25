معلومات للـLBCI: وزارة المال أبلغت وزارة التربية بأنها بصدد تسليمها الكميات المطلوبة من الطوابع من الفئات التي تستلزمها طلبات الإمتحانات الرسمية

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