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20
o
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o
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o
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نهاية الشوط الأول بتقدم أستراليا على منتخب لبنان ١-٠ في تصفيات القارة الآسيوية لكأس العالم في المباراة التي تجمعهما في العاصمة الأسترالية كانبرا
خبر عاجل
2024-03-26 | 05:36
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نهاية الشوط الأول بتقدم أستراليا على منتخب لبنان ١-٠ في تصفيات القارة الآسيوية لكأس العالم في المباراة التي تجمعهما في العاصمة الأسترالية كانبرا
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