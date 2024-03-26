نهاية الشوط الأول بتقدم أستراليا على منتخب لبنان ١-٠ في تصفيات القارة الآسيوية لكأس العالم في المباراة التي تجمعهما في العاصمة الأسترالية كانبرا

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