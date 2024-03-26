انتهاء مباراة لبنان وأستراليا ضمن تصفيات القارة الآسيوية لكأس العالم بفوز أستراليا بنتيجة 5-٠

إضراب لموظفي أوجيرو غدًا والأربعاء والخميس المقبلين...

إضراب لموظفي أوجيرو غدًا والأربعاء والخميس المقبلين...

نهاية الشوط الأول بتقدم أستراليا على منتخب لبنان ١-٠ في تصفيات القارة الآسيوية لكأس العالم في المباراة التي تجمعهما في العاصمة الأسترالية كانبرا