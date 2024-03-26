إضراب لموظفي أوجيرو غدًا والأربعاء والخميس المقبلين...

عقد المجلس التنفيذي لنقابة أوجيرو إجتماعًا اليوم بحث فيه المستجدات على صعيد الأمور المتعلقة بالعاملين في الهيئة.



وقد أكد المجلس على التمسك بكل المطالب التي تقدم بها والتي باتت معروفة من المعنين جميعًا، وحدد:

- يوم غد الأربعاء بتاريخ 2024/3/27 يوم إضراب تحذيري مع عدم الحضور

- يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل بتاريخ 3 و4 نيسان 2024 إضراب مع عدم حضور

- على أن تكون المهلة أقصاها 2024/4/15 للتجاوب مع كل المطالب من دون إستثناء.