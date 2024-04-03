الجيش الإسرائيلي يدّعي أنّ الانفجار الذي وقع السبت الماضي وأسفر عن إصابة عدد من قوات "اليونيفيل" في الجنوب ناجم عن عبوة ناسفة زرعها "حزب الله"

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