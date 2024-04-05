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LBCI

انقلاب شاحنة على اوتوستراد جونية باتجاه بيروت والعمل جار على رفعها

خبر عاجل
2024-04-05 | 09:08
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انقلاب شاحنة على اوتوستراد جونية باتجاه بيروت والعمل جار على رفعها
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انقلاب شاحنة على اوتوستراد جونية باتجاه بيروت والعمل جار على رفعها

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