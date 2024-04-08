استمرار قطع السير على أوتوستراد جبيل بالاتجاهين احتجاحا على خطف منسق حزب "القوات اللبنانية" في منطقة جبيل باسكال سليمان

بعد خطف باسكال سليمان... الجيش يعلن توقيف عدد من السوريين

بعد خطف باسكال سليمان... الجيش يعلن توقيف عدد من السوريين

نصرالله: التهديد بالحرب الشاملة على لبنان لم يؤدِ إلى وقف الجبهة والضغوطات كلها لم تغيّر موقفنا فالجبهة في لبنان مستمرة ومرتبطة بغزّة