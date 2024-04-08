مصادر أمنية تؤكد للـLBCI وجود لبنانيين وسوريين ضمن المجموعة الخاطفة لباسكال سليمان

استمرار قطع السير على أوتوستراد جبيل بالاتجاهين احتجاحا على خطف منسق حزب "القوات اللبنانية" في منطقة جبيل باسكال سليمان

استمرار قطع السير على أوتوستراد جبيل بالاتجاهين احتجاحا على خطف منسق حزب "القوات اللبنانية" في منطقة جبيل باسكال سليمان

نصرالله: التهديد بالحرب الشاملة على لبنان لم يؤدِ إلى وقف الجبهة والضغوطات كلها لم تغيّر موقفنا فالجبهة في لبنان مستمرة ومرتبطة بغزّة