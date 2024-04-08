اجتماع استثنائي لمجلس الأمن الداخلي المركزي غدا

يعقد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي اجتماعاً استثنائياً لمجلس الأمن الداخلي المركزي، في الأولى بعد ظهر غد الثلاثاء، لمناقشة الأوضاع الأمنية إثر مقتل المواطن باسكال سليمان، على أن يتحدث الوزير مولوي بعد الاجتماع.