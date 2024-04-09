وصول موكب جثمان باسكال سليمان إلى المستشفى العسكري في بيروت

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مولوي بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي: السيارة المُستخدمة في العمليّة سُرقت من الرابية قبل أيّام والتحقيقات ستكشف خلفيات الجريمة وهي تجرى بشكلٍ احترافي وشفاف