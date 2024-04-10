استشهاد 3 أبناء لرئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في ضربة جوية إسرائيلية على غزة

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معلومات الـLBCI: التحقيقات توصلت الى تحديد اسم جديد اساسي على علاقة بالعصابة التي قتلت باسكال سليمان وهو ز. ق. وكان أوقف سابقا مع أ. ن. عام ٢٠١٩ في جرم تأليف عصابة سرقة سيارات وهو الآن موجود في سوريا