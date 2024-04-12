جعجع: المواجهة مستمرة وستبقى مستمرة للوصول إلى شاطئ أمان فعلي وثابت ونهائي ومواجهتنا ليست للاخذ بالثار أو ردة فعل وليست طائفية بل للانتقال من الواقع المرير الذي نحن فيه

الراعي خلال الصلاة عن راحة نفس باسكال سليمان: الحقيقة ستظهر لا محالة لكن من المؤسف أن يكون مقترفو هذه الجريمة من النازحين السوريين الذين اسقبلهم لبنان وبعضهم يرتكب الجرائم المتنوعة على أرض البلد وباتوا يشكلون خطرًا على اللبنانيين

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