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o
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إيران تشن هجوما على اسرائيل عبر إطلاق عشرات المسيرات
خبر عاجل
2024-04-13 | 15:54
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إيران تشن هجوما على اسرائيل عبر إطلاق عشرات المسيرات
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