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وزارة الاشغال: الأجواء اللبنانية أغلقت أمام الطائرات الآتية والمغادرة والعابرة للأجواء اللبنانية اعتباراً من الساعة الواحدة من فجر الأحد
خبر عاجل
2024-04-13 | 17:13
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وزارة الاشغال: الأجواء اللبنانية أغلقت أمام الطائرات الآتية والمغادرة والعابرة للأجواء اللبنانية اعتباراً من الساعة الواحدة من فجر الأحد
اعلنت وزارة الاشغال العامة والنقل أن الأجواء اللبنانية قد أغلقت أمام جميع الطائرات الآتية والمغادرة والعابرة للأجواء اللبنانية ، وذلك بشكل موقت واحترازي ، اعتباراً من الساعة الواحدة من فجر اليوم الأحد الواقع في 14/4/2024 لغاية الساعة السابعة من صباح هذا اليوم ، وبالتالي فإن الملاحة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت قد أغلقت تماماً خلال هذه المدة المشار اليها اعلاه ، على أن يتم تحديث ذلك ومراجعته بحسب التطورات.
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جعجع: المواجهة مستمرة وستبقى مستمرة للوصول إلى شاطئ أمان فعلي وثابت ونهائي ومواجهتنا ليست للاخذ بالثار أو ردة فعل وليست طائفية بل للانتقال من الواقع المرير الذي نحن فيه
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