البعثة الايرانية في الامم المتحدة: يمكن اعتبار الأمر منتهيا لكن إذا ارتكبت اسرائيل خطأ آخر فإن ردنا سيكون أكثر خطورة بكثير وهذا صراع بين إيران وإسرائيل ويجب على أميركا أن تبقى بعيدا

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