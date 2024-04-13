اعتراض صواريخ في الاجواء اللبنانية (فيديوهات)

مباشر من المنارة – عين المريسة.#لبنان #بيروت #إيران #إسرائيل #الرد_الإيراني #ليبانوس pic.twitter.com/zlQUQUUbbD
— Lebanos (@lebanosnews) April 13, 2024
مباشر من المنارة – عين المريسة.#لبنان #بيروت #إيران #إسرائيل #الرد_الإيراني #ليبانوس pic.twitter.com/zlQUQUUbbD
المسيرات في سماء الجيه لبنان pic.twitter.com/VgevFAMsQX
— Mohamad Yassin (@MohamadYas16422) April 13, 2024
المسيرات في سماء الجيه لبنان pic.twitter.com/VgevFAMsQX
فيديو متداول لانفجار صواريخ اعتراضية فوق #بيروت #لبنان #إيران #إسرائيل #IranAttack #Israele pic.twitter.com/BGNxupOam2
— Sawt Beirut International (@SawtBeirut) April 13, 2024
فيديو متداول لانفجار صواريخ اعتراضية فوق #بيروت #لبنان #إيران #إسرائيل #IranAttack #Israele pic.twitter.com/BGNxupOam2