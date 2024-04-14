ادرعي: تم اعتراض معظم الصواريخ خارج حدود إسرائيل بينما سقط عدد محدود داخل أراضينا وهناك تقارير عن اصابة طفلة واحدة وإصابة قاعدة الجيش في الجنوب أسفرت عن أضرار طفيفة في بنية تحتية

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