إسرائيل: أسقطنا 99% من 300 صاروخ وطائرة مسيرة أطلقتها إيران

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم، أن إيران أطلقت أكثر من 300 طائرة مسيرة وصاروخ أثناء الليل على إسرائيل تم إسقاط 99 بالمئة منها، مؤكدا أن القوات المسلحة لا تزال تعمل بكامل طاقتها وتناقش خيارات المتابعة.



وفي كلمة بثها التلفزيون، قال الأميرال دانيال هاغاري المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن تحركات إيران "شديدة الخطورة"، مشيرا الى أنها "تدفع المنطقة نحو التصعيد".