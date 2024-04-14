المديرية العامة للطيران المدني تعلن إعادة فتح مطار رفيق الحريري الدولي

أعلنت المديرية العامة للطيران المدني في بيان، أنه "التزاما بالقرار الذي صدر عن وزارة الاشغال العامة والنقل ليل أمس والذي قضى بإغلاق المجال الجوي اللبناني أمام حركة الطيران، ابتداء من الواحدة من بعد منتصف ليل أمس حتى السابعة من صباح اليوم؛ أعادت المديرية العامة للطيران المدني فتح مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت الساعة السابعة من صباح اليوم أمام جميع الطائرات الآتية والمغادرة من المطار واليه".