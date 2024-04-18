معلومات للـLBCI: بعد انتهاء اللقاء مع كتلة الوفاء للمقاومة سيعقد لدى السفير المصري إجتماع للسفراء الخمسة بعيدًا من الإعلام في ختام هذه الجولة من اللقاءات

التالي

مصادر باسيل للـLBCI: السفراء الاربعة من اللجنة الخماسية تبلغوا من باسيل تأييده الحوار في حال وجود ضمانات بانه سيفضي الى جلسة انتخاب رئيس جمهورية لتكريس توافق مسبق او عن طريق التصويت اذا تعذّر التوافق