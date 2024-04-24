إعادة تشغيل رحلة طيران الشرق الأوسط إلى باريس غدًا

اعلنت شركة طيران الشرق الاوسط في بيان جديد انه "عطفًا على البيان الصادر صباح اليوم حول إلغاء رحلة شركة طيران الشرق الاوسط المتوجهة من والى باريس ME211/212 ليوم الخميس 25 نيسان 2024، وذلك بسبب الإضراب المعلن من قبل المراقبين الجويين في مطار شارل دوغول، وبنتيجة الاتصالات التي قامت بها شركات الطيران مع سلطات مطار شارل دوغول-باريس، تم السماح لشركة طيران الشرق الاوسط - الخطوط الجوية اللبنانية بتشغيل رحلتها المتوجهة من والى باريس ME211/212 ليوم الخميس 25 نيسان 2024 وفق مواعيدها المعلنة سابقًا".



وطلبت الشركة من الركاب التنسيق مع مكاتب السياحة والسفر أو مع مركز الاتصالات التابع للشركة MEA Call Center لتأكيد إعادة حجوزاتهم.