لقاء معراب إنعقد بحضور خجول وإعتذارات بالجملة... فهل هي رسالة لجعجع برفض قيادته لقوى المعارضة؟ التفاصيل في نشرتنا المسائية بعد قليل

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جعجع: "حزب الله" غير قادر على الدفاع عن لبنان والحلّ هو بانتشار الجيش اللبناني وحده في كل نقطة ينتشر فيها "الحزب" على أن ينسحب الأخير إلى الداخل كمرحلة أولى