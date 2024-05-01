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إليكم مواعيد الإمتحانات الرسمية للتعليم المهني والتقني - الدورة الأولى

خبر عاجل
2024-05-01 | 08:05
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إليكم مواعيد الإمتحانات الرسمية للتعليم المهني والتقني - الدورة الأولى
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إليكم مواعيد الإمتحانات الرسمية للتعليم المهني والتقني - الدورة الأولى

أعلنت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني أنه استنادًا الى القرار 28/2024 تاريخ 06/02/2024 "تحديد روزنامة الامتحانات الرسمية لشهادات التعليم المهني والتقني والتي ستجرى خلال العام 2024"، وبناءً على اقتراح رئيس مصلحة المراقبة والامتحانات، حدد تاريخ بدء الامتحانات الرسمية الخطية للعام 2024 - الدورة الأولى وفقًا لما يلي:
 
- المرحلة الأولى: في التواريخ 24-25-26 حزيران 2024:
* شهادة البكالوريا الفنية كل الاختصاصات
* شهادة الثانوية المهنية (النظام المزدوج)
 
- المرحلة الثانية: في التواريخ 27-29/حزيران و1 تموز 2024:
* شهادة الامتياز الفني
* شهادة المشرف المهني
 
- المرحلة الثالثة: في التواريخ 2-3-4 تموز 2024:
* شهادة الاجازة الفنية

 

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الحلبي: في التعليم المهني والتقني قررنا إلغاء الإمتحانات الرسمية للبروفيه المهنية والتكميلية المهنية والتأهيلية الفنية التحضيرية وإمتحان الدخول إلى السنة الأولى للشهادة التكميلية لمن أنهى دورة تدريبية مدتها حوالى 400 ساعة
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