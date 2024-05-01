إليكم مواعيد الإمتحانات الرسمية للتعليم المهني والتقني - الدورة الأولى

أعلنت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني أنه استنادًا الى القرار 28/2024 تاريخ 06/02/2024 "تحديد روزنامة الامتحانات الرسمية لشهادات التعليم المهني والتقني والتي ستجرى خلال العام 2024"، وبناءً على اقتراح رئيس مصلحة المراقبة والامتحانات، حدد تاريخ بدء الامتحانات الرسمية الخطية للعام 2024 - الدورة الأولى وفقًا لما يلي:



- المرحلة الأولى: في التواريخ 24-25-26 حزيران 2024:

* شهادة البكالوريا الفنية كل الاختصاصات

* شهادة الثانوية المهنية (النظام المزدوج)



- المرحلة الثانية: في التواريخ 27-29/حزيران و1 تموز 2024:

* شهادة الامتياز الفني

* شهادة المشرف المهني



- المرحلة الثالثة: في التواريخ 2-3-4 تموز 2024:

* شهادة الاجازة الفنية



