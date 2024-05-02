ترقبوا حلقة الليلة من برنامج "جدل" مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في تمام الساعة الـ8:30 مساء عبر شاشة الـLBCI والموقع الالكتروني

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رئيسة المفوضية الأوروبية: نُعلن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان وستكون متاحة اعتباراً من العام الحالي وحتى العام 2027 ونحن نريد أن نساهم في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في لبنان