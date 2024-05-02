رئيسة المفوضية الأوروبية: نُعلن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان وستكون متاحة اعتباراً من العام الحالي وحتى العام 2027 ونحن نريد أن نساهم في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في لبنان

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