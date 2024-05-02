ميقاتي لـ جدل: كل من هو مقيم على الاراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية يجب أن يُرحّل إلى بلاده وهذه الاوامر أُعطيت لكافة الاجهزة الامنية

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