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21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
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22
o
الجنوب
21
o
البقاع
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ميقاتي لـ جدل: كل من هو مقيم على الاراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية يجب أن يُرحّل إلى بلاده وهذه الاوامر أُعطيت لكافة الاجهزة الامنية
خبر عاجل
2024-05-02 | 13:38
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ميقاتي لـ جدل: كل من هو مقيم على الاراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية يجب أن يُرحّل إلى بلاده وهذه الاوامر أُعطيت لكافة الاجهزة الامنية
خبر عاجل
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ترقبوا حلقة الليلة من برنامج "جدل" مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في تمام الساعة الـ8:30 مساء عبر شاشة الـLBCI والموقع الالكتروني
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