شعلة النور المقدس تصل الى لبنان (فيديو)

ميقاتي لـ جدل: مع انضمام لبنان إلى القانون الذي يشمل الدول المستضيفة للنازحين السوريين سيُفتح المجال أمام اللبنانيين لهجرة موسمية إلى دول الاتحاد الاوروبي للعمل موسميًا

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