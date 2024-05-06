الجيش الإسرائيلي يدعو سكان شرق رفح الى الانتقال إلى "منطقة إنسانية موسعة"

دعا الجيش الإسرائيلي اليوم، الفلسطينيين في المناطق الشرقية من رفح إلى الانتقال إلى "منطقة إنسانية موسعة" قريبة، وذلك فيما تبدو أنها بداية لإجلاء المدنيين قبل هجوم بري على المدينة الواقعة بجنوب قطاع غزة.



وقال بيان عسكري إنه سيجري استخدام منشورات ورسائل نصية ومكالمات هاتفية وإعلانات عبر وسائل الإعلام "لتشجيع... الحركة التدريجية للمدنيين في المناطق المحددة".

أوضح الجيش الإسرائيلي أنه بدأ تشجيع سكان رفح على إخلاء المدينة في إطار عملية "محدودة النطاق" لتفكيك حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وبعد تلقي أوامر من الجيش الإسرائيلي بالإخلاء، قال شهود في مدينة رفح الواقعة على حدود قطاع غزة مع مصر لـ"رويترز" إن بعض العائلات الفلسطينية تغادر من مناطق شرق المدينة.