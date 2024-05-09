ترقبوا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ضمن برنامج جدل عبر LBCI بعد نشرة الأخبار المسائية

ترقبوا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ضمن برنامج جدل عبر LBCI في تمام ٨:٣٠ مساءً

ترقبوا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ضمن برنامج جدل عبر LBCI في تمام ٨:٣٠ مساءً

التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين بيك أب وشاحنة من الدورة باتجاه محول نهر الموت المسلك الشرقي وحركة المرور كثيفة في المحلة